Verhoging huurtoeslag kost ongeveer 1 miljard euro

De huurtoeslag gaat dit jaar voor een totaal van ongeveer 100 miljoen euro omhoog, en volgend jaar voor ongeveer 900 miljoen euro. Dat staat in de voorjaarsnota waarover de coalitie woensdag een akkoord sloot en die vrijdag naar buiten is gebracht. PVV-leider Geert Wilders sprak deze week over een „boodschappenbonus”, omdat mensen meer geld zouden overhouden voor de boodschappen.