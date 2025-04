Hegseth dringt bij Frankrijk aan op hogere defensie-uitgaven

„De minister drong er bij Frankrijk op aan de defensie-uitgaven te verhogen en samen met andere NAVO-bondgenoten de hoofdverantwoordelijkheid voor de conventionele verdediging van Europa op zich te nemen”, zei een Amerikaanse defensiewoordvoerder naderhand.

Veel Europese landen leunen traditioneel zwaar op de VS voor hulp bij hun defensie, maar die hulp lijkt tegenwoordig minder vanzelfsprekend dan in het verleden. De nieuwe president Donald Trump heeft in twijfel getrokken of hij bondgenoten wil verdedigen die zelf te weinig in hun defensie investeren.

Lecornu heeft ook afspraken met andere Amerikaanse topfunctionarissen. Hij treft naar verwachting ook gezant Keith Kellogg en inlichtingenchef Tulsi Gabbard voor overleg over Oekraïne.