Kabinet stelt zich garant voor miljardenleningen TenneT

Dat melden de ministers Eelco Heinen (Financiën) en Sophie Hermans (Klimaat) aan de Tweede Kamer. Het voornemen om deze garantie te verstrekken is opgenomen in de voorjaarsnota, die vrijdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Voor de Duitse tak van TenneT blijft het kabinet zoals eerder gemeld aansturen op een beursgang of onderhandse verkoop. Momenteel wordt de interesse onder private investeerders gepeild. Het kabinet kiest nog voor de zomer tussen de twee genoemde opties.

Mocht de belangstelling in de markt tegenvallen, dan voorziet de Nederlandse staat zelf in de kapitaalbehoefte van TenneT Duitsland. Ook daar zijn de komende jaren miljardeninvesteringen nodig in versterking van het elektriciteitsnet. Het bedrijfsonderdeel zou eerder verkocht worden aan de Duitse staat, maar die kreeg de financiering niet rond.