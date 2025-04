Provincies willen snel voldoende geld voor aanpak stikstofcrisis

De provincies hebben zorgen over de afspraken die coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB in de voorjaarsnota hebben gemaakt, omdat er volgens de eerste berichten niet snel voldoende geld vrijkomt voor de aanpak van de stikstofcrisis. „Wij willen tempo. Want voor provincies is het van het grootste belang dat de vergunningverlening voor de zomer weer op gang komt en dat er stevige stappen worden gezet in stikstofreductie en natuurherstel”, stelt het IPO, de koepelorganisatie van de provincies.