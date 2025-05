Jongeren roepen leiders op vrijheid te beschermen en vernieuwen

Het is de bedoeling dat de slotverklaring in juni wordt besproken tijdens de NAVO-top in Den Haag, meldt de organisatie van de jongerenconferentie. Van NAVO-baas Mark Rutte werd tijdens de bijeenkomst in Middelburg een videoboodschap vertoond. Ook was er een videoboodschap van Anna Eleanor Roosevelt, de kleindochter van de Amerikaanse oud-president Franklin D. Roosevelt die in 1941 vier vrijheden noemde die mensen overal ter wereld zouden moeten genieten: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van nood en vrijwaring van vrees. Die vrijheden stonden tijdens de conferentie in Middelburg in alle gesprekken centraal.

„We zien vaak dat degenen die het hardst roepen de meeste aandacht krijgen, maar het is juist belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven en samen tot overeenstemming komen”, zegt minister Brekelmans. „Dat hebben deze jongeren de afgelopen dagen gedaan. Zij hebben de vier vrijheden van 1941 vertaald naar het hier-en-nu. Juist nu vrijheid wereldwijd zo onder druk staat, is dat van fundamenteel belang.”