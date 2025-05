Initiator inzamelactie Efteling azc-kinderen ‘totaal overvallen’

De actie van Brinkman volgt op het schrappen van een bezoek van jonge azc-bewoners uit Sint Annaparochie aan de Efteling, nadat asielminister Marjolein Faber zich tegen dat uitje had uitgesproken. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat het uitje had gepland, liet eerder zaterdag weten dat de giften niet nodig zijn. Het bezoek aan het pretpark gaat niet door, aldus het COA. De organisatie zegt met diverse stichtingen ervoor te zorgen „dat het ingezamelde geld goed terechtkomt”.

Brinkman zegt dat hij zijn actie vooral heeft opgezet uit onvrede over de uitspraak van Faber dat ze het onuitlegbaar vindt dat er geld van de belastingbetaler naar een in haar ogen „snoepreisje” voor azc-jongeren gaat.

Met het COA heeft hij nog geen contact gehad. Het financieren van het uitje naar de Efteling voor de azc-kinderen uit Sint Annaparochie „was primair niet eens mijn doel”, zegt hij. „Het gaat om een bijdrage voor alle asielzoekerskinderen, getraumatiseerde kinderen die het recht hebben kind te zijn. Daarom hebben mensen geld gestort.”

De initiatiefnemer hoopt dinsdag, na het lange weekend, contact te leggen met het COA. „Als daar niks uitkomt, dan krijgt iedereen zijn geld terug. Maar ik hoop dat het COA zegt: we kunnen hier iets moois mee doen voor kinderen in azc’s.”

Het COA plande het uitstapje naar de Efteling om onrust tijdens het dorpsfeest van Sint Annaparochie te voorkomen. Vorig jaar kwam het daar tot een confrontatie tussen jongeren uit de buurt en uit het azc. Daarbij raakten drie jongemannen uit Sint Annaparochie gewond. Naar aanleiding daarvan werden drie azc-bewoners overgeplaatst.

Brinkman zegt dat hij tientallen negatieve en haatdragende reacties heeft ontvangen op zijn actie omdat hij daarmee mensen zou steunen die met een mes op zak lopen. „Maar die verafschuw ik. Het gaat hier om de kinderen.”

Behalve de crowdfunding van Brinkman zijn er nog een aantal andere acties opgezet om geld in te zamelen voor een uitje voor azc-kinderen naar de Efteling. In totaal is via zes acties rond 18.30 uur meer dan 150.000 euro gedoneerd, waarvan het merendeel via het initiatief van Brinkman.