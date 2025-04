Kwart aandeelhouders BP stemt tegen voorzitter om klimaatzorgen

Uit voorlopige stemresultaten komt naar voren dat 24 procent van de aandeelhouders tegen Lunds herbenoeming stemde. Andere bestuurders kregen meer steun.

De groene beleggersgroep Follow This riep op om tegen Lunds nieuwe termijn te stemmen. Volgens oprichter Mark van Baal passeerde de top van BP aandeelhouders bij de koerswijziging richting meer fossiele brandstoffen, doordat zij er niet over konden stemmen. Dit terwijl een grote meerderheid van de aandeelhouders eerder wel instemde met het klimaatplan van BP.

Onder de vorige topman Bernard Looney kondigde BP aan meer in te zetten op hernieuwbare energie en de olie- en gasproductie met 40 procent te verlagen. Zijn opvolger Murray Auchincloss liet die ambitie onlangs varen om de financiële prestaties te verbeteren. Volgens mediaberichten gebeurde dit na druk van de kritische belegger Elliott Investment Management.

De tegenstem was vooral symbolisch. Lund had onlangs al aangekondigd af te treden als voorzitter van BP. Follow This ziet het hoge aantal tegenstemmers toch als belangrijk signaal naar BP bij de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. „De stemmen vertegenwoordigen vijf keer zoveel aandeelhouders als de vermeende 5 procent van Elliott”, zegt Van Baal. „De nieuwe voorzitter moet competent zijn rond klimaat en transitie en weerstand bieden tegen kortetermijnactivisten.”