John en Heleen Zoeteman in hun nopjes met speelgoedgereedschapskistje voor kleinzoon

Het echtpaar Zoeteman struinde een tijd geleden door een kringloop van de Zending Gereformeerde Gemeenten in het Brabantse Werkendam. Tijdens dat bezoek liep haar man aan tegen een speelgoedgereedschapskistje, vertelt Heleen Zoeteman (62).

Even twijfelden de Zoetemannen of ze het kistje moesten meenemen. Met kleinzoon Daniël in gedachten besloten ze het te doen. En daarmee hebben ze een goede keuze gemaakt, zegt de zestiger. „Als Daniël komt is zijn eerste gang naar de kast met het gereedschapskistje. Het is heerlijk om te zien hoe onze kleinzoon met al het gereedschap timmert, schaaft, zaagt, schroeft, meet en sleutelt. Zijn peuterstoel gaat op z’n kop en hij schroeft eraan, hij zet een stoeltje bij het aanrecht en hij sleutelt aan de kraan. Kleinzoon geniet en opa en oma niet minder!”