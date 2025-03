Psalmboek uit 1761 duikt op na verhuizing

Het boek bevat psalmen die op rijm zijn gezet door het Amsterdamse genootschap Laus Deo, Salus Populo. Daarachter gingen enkele –in die tijd– anonieme dichters schuil. Zij maakten een psalmberijming waarvan een deel (onder meer de Psalmen 2, 17, 23, 42, 43, 56, 134 en 149) is opgenomen in ‘1773’.

Van Walsem kocht het boek zo’n tien tot vijftien jaar geleden. Hij weet niet eens meer precies waar, het was „op een rommelmarkt of in een kringloopwinkel”. Toen hij en zijn vrouw enkele jaren geleden verhuisden en hij bij het inruimen van de boekenkasten in de nieuwe woning al zijn boeken bekeek, kwam hij het exemplaar weer tegen. Voorin staan handtekeningen van ds. D. C. Overduin en ds. J. Overduin, die het boek kennelijk hebben gebruikt.