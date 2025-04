Wilco uit Meliskerke vond onverwachts goedkope kroonluchter

Toen hij acht jaar geleden even binnenwipte bij de kringloop, liep een medewerker net met de rinkelende luchter de trap op om die op te hangen. „Hij zat onder het stof en vuiligheid, maar daar kon ik doorheen kijken”, herinnert hij zich.

„Meneer, wat kost die lamp?” wilde Dekker weten. Vijftien euro, was het antwoord. Hij dacht het verkeerd te verstaan en vroeg: „Vijftig euro?” „Néé, vijftien”, klonk het vanaf de trap. Dekker was perplex en hoefde er geen moment over na te denken: de lamp ging mee naar huis.

Nog steeds verbaast Dekker zich over zijn vondst. Thuis heeft hij de zuiver glazen kroonluchter voorzichtig met een sopje en spiritus opgepoetst tot hij weer helemaal sprankelde. „Ik heb ’m opgehangen en ik vind ’m nog steeds prachtig. Ik ben er heel blij mee.”