Meer maatregelen provincie Utrecht voor verbeteren waterkwaliteit

„Het is onze verantwoordelijkheid om een gezonde leefomgeving met schoon water veilig te stellen voor toekomstige generaties”, zegt gedeputeerde Has Bakker (water en bodem). Daarom zetten we in op het halen van de KRW-doelen. Dat betekent dat het gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen omlaag moet. Hetzelfde geldt voor het aantal lozingen van ongewenste stoffen op het riool.”

De nieuwe maatregelen komen bovenop negentien bestaande maatregelen, zoals bodemsaneringen en het herstel van grondwaterstanden in Natura 2000-gebieden. Onder de nieuwe maatregelen vallen onder meer het verder beperken en verbieden van een aantal beschermingsmiddelen. Zo wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op provinciale pachtgronden aangescherpt.

Verder gaat de provincie bedrijfsomschakeling naar en uitbreiding van niet-biologische sierteelt in de omgevingsverordening onmogelijk maken. Ook voorzien de maatregelen in het stimuleren van de aanleg van ecologische oevers.

Provinciale Staten bespreken het concept van het maatregelenpakket in de komende weken. Voor advies wordt het concept ook naar medeoverheden, drinkwaterbedrijven en betrokken organisaties gestuurd. De provincie verwacht in de zomer het definitieve plan te kunnen vaststellen.