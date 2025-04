Hackers kapen stoplichten en bespotten Trump, Musk en Zuckerberg

Hackers in de technologieregio Silicon Valley in Noord-Californië hebben voetgangerslichten gekraakt om op ludieke wijze president Donald Trump, Elon Musk en Mark Zuckerberg te bespotten. In plaats van de gebruikelijke audio-instructies bij voetgangersoversteekplaatsen zoals ‘wachten’ of ‘lopen’, speelden luidsprekers in Palo Alto, Menlo Park en Redwood City opnames die op een spottende manier klonken als de president en de techmiljardairs.