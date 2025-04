Chipmachinefabrikant ASML onderuit na tegenvallende orderinstroom

Volgens ASML kwamen in de afgelopen periode voor bijna 4 miljard euro aan nieuwe orders binnen. Dat was flink minder dan de 7,1 miljard euro in het voorgaande kwartaal en ook aanzienlijk lager dan de 4,8 miljard euro die gemiddeld door analisten was verwacht. ASML houdt wel vast aan zijn omzetverwachtingen voor heel 2025, al zei topman Christophe Fouquet dat de importheffingen in de Verenigde Staten voor grotere onzekerheid hebben gezorgd over de economie.

De AEX-index noteerde 1,3 procent lager op 845,69 punten. De MidKap verloor 1,1 procent tot 786,15 punten. Op de aandelenmarkten in Parijs en Frankfurt waren minnen tot 0,9 procent op de koersenborden te zien. De FTSE in Londen verloor 0,2 procent na een lager dan verwacht cijfer over de inflatie in het Verenigd Koninkrijk in maart.

Het sentiment in de chipsector stond ook onder druk door nieuwe Amerikaanse beperkingen voor AI-chipbedrijf Nvidia bij de export naar China. Het concern moet hierdoor ongeveer 5,5 miljard dollar afboeken. In de AEX daalde chiptoeleverancier ASMI 4,3 procent. Besi, dat een dag eerder nog ruim 13 procent won, ging 3,6 procent omlaag. In Frankfurt zakte de Duitse chipproducent Nvidia 2,4 procent en in Parijs werd STMicroelectronics 2,3 procent lager gezet.

Heineken was koploper in de AEX met een plus van 2,5 procent, ondanks een lagere omzet door een daling van de verkopen in Europa en Noord- en Zuid-Amerika. De cijfers vielen namelijk beter uit dan analisten hadden verwacht.

In de MidKap ging Fugro nog eens 2,8 procent omlaag, na de koersval van bijna 15 procent op dinsdag door een forse winstwaarschuwing. Zakenbank KBC Securities verlaagde het beleggingsadvies voor de bodemonderzoeker.