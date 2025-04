Minder omzet Heineken door lagere bierverkopen in Europa en VS

Ook werd de omzet gedrukt door moeizame prijsonderhandelingen met klanten, voorzichtige consumentenbestedingen en nadelige valuta-effecten. Wereldwijd verkocht Heineken 54,1 miljoen hectoliter bier in de eerste drie maanden van 2025. Dat is een afname van 2,1 procent, een kleinere daling dan analisten hadden verwacht. De omzet daalde met bijna 5 procent tot 7,8 miljard euro. Heineken heeft ook merken als Amstel, Desperados en Birra Moretti.

In de Verenigde Staten daalde het biervolume met „een hoog enkelcijferig percentage, in een biermarkt die vooral te lijden had onder een zwak sentiment bij Latijns-Amerikaanse consumenten.” In de regio Afrika/Midden-Oosten en de Aziatisch/Pacifische regio stegen de verkopen in het eerste kwartaal.

De brouwer handhaaft zijn verwachting voor het gehele jaar: de operationele winst zal tussen 4 en 8 procent groeien. Het concern verwacht dat de economische omstandigheden voorlopig onrustig blijven, wat het consumentengedrag kan beïnvloeden. Heineken wijst op een zwak consumentenvertrouwen en wereldwijde inflatiedruk. „Daarnaast zijn er bredere onzekerheden, zoals recente aanpassingen van importheffingen en mogelijke verdere verhogingen in de toekomst”, aldus het bedrijf.

Vorige week werd bekend dat de prijsonderhandelingen tussen Heineken en Jumbo zo stroef verlopen dat de supermarktketen bepaalde bieren van het concern niet meer inkoopt. „We zijn op dit moment met elkaar in gesprek over de invulling van de samenwerking voor 2025. Desondanks heeft Jumbo helaas eenzijdig besloten een deel van onze producten tijdelijk niet meer af te nemen”, zei een woordvoerder van Heineken toen.