Aanhoudingen in Nederland bij Europese actie tegen Turkse bende

Op verzoek van de Turkse autoriteiten zijn in vijf Europese landen ruim 230 arrestaties verricht tijdens een grote operatie tegen de georganiseerde misdaad. Behalve in Nederland waren er arrestaties in Duitsland, Spanje, België en Turkije.

Volgens Europol is voor meer dan 300 miljoen euro aan bezittingen in beslag genomen. Hoe groot het aandeel van Nederland in de inbeslagname is, is nog niet bekend. In totaal gaat het om ruim 21 ton aan drugs en verder zijn panden en auto’s in beslag genomen.

De verdachten konden worden opgespoord nadat versleutelde informatie op verschillende communicatieplatforms was ontcijferd.