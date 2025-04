Data met recordsnelheid draadloos verstuurd boven Eindhoven

Onderzoekers van de TU Eindhoven (TU/e) claimen een nieuw record op het gebied van draadloze dataverzending. Met infraroodlicht verzonden ze data met „een verbluffende snelheid” van 5,7 terabit per seconde tussen antennes die 4,6 kilometer uit elkaar stonden opgesteld. Zoiets was volgens de universiteit nog niet eerder gelukt in een stedelijke omgeving. De hoeveelheid data vergelijken ze met 1,9 miljoen gestreamde series.