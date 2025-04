Gouverneur Soemy moet opstappen na dodelijke aanval

In Soemy sloegen afgelopen weekend Russische raketten in. Er vielen 35 doden en meer dan honderd mensen raakten gewond. Artjoech kreeg kritiek vanwege een bijeenkomst om militairen te onderscheiden. Een lokale bestuurder verweet de gouverneur dat hij Rusland daarmee onbedoeld een excuus had gegeven om de raketaanval uit te voeren. De gouverneur hield zelf vol de plechtigheid niet georganiseerd te hebben.

De vaste vertegenwoordiger van de regering in het parlement meldt dat naast Artjoech ook de gouverneur van Loehansk moet opstappen. Een formele reden voor hun vertrek is nog niet genoemd.