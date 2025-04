Nederlandse bloemen op weg naar Rome voor paasviering

Nederlandse bloementelers leveren sinds 1985 de bloemen voor het paasfeest. Tientallen vrijwilligers en sponsoren maken de bijna 200 vierkante meter aan bloemversieringen mogelijk, meldt de organisator, de Friezenkerk in Rome.

De bloemen komen op prominente plekken op het plein, zoals bij de trappen en het balkon van het Vaticaan waar de paus doorgaans de paasmis leidt. De belangrijkste kleuren zijn dit jaar rood, geel, groen en blauw.

Het is nog niet helemaal zeker of de paus zelf de mis zal leiden en de traditionele zegening urbi et orbi zal uitspreken. Franciscus (88) kampte de afgelopen maanden met een slechte gezondheid en verkeert nog altijd in broze conditie. Als hij niet in staat is de mis te leiden, wijst hij een vervanger aan.