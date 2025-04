UNICEF: kind per dag verdronken bij oversteek Middellandse Zee

De migratieroute over de Middellandse Zee staat bekend als levensgevaarlijk. Migranten vertrekken op de vlucht voor oorlog of armoede in bootjes uit Noord-Afrikaanse landen in de hoop Europa te bereiken. Ongeveer zeven op de tien kinderen die de oversteek waagden, deden dat volgens UNICEF zonder ouder of voogd. Minderjarigen die de reis overleefden, maakten vaak melding van geweld.

UNICEF pleit voor betere zoek- en reddingsoperaties om het aantal sterfgevallen terug te dringen. „Regeringen moeten de rechten en het welzijn van kinderen beschermen, dat is een verplichting volgens nationale en internationale wetgeving”, zegt regionaal directeur Regina De Dominicis in een verklaring. „De rechten die zijn vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag stoppen niet bij grenzen of kusten. Ze reizen met kinderen mee terwijl ze oversteken.”