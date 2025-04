Coalitie begonnen aan ‘laatste dag’ voorjaarsnota-overleg

Nicolien van Vroonhoven (NSC) zei vorige week al dat het veel werk is om tot een voorjaarsnota te komen, en herhaalde dat maandagavond. De partijen bleven een tijd hangen bij de vraag hoeveel financiële ruimte er in totaal is, maar inmiddels gaat het volgens Van Vroonhoven ook over inhoudelijke onderwerpen. „Het zijn van die puzzelstukjes. Elke keer loop je een rondje en kom je nog een stukje verder.”

Bij binnenkomst zeiden de partijen niets noemenswaardigs.