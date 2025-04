Winstwaarschuwing bodemonderzoeker Fugro door zwakte in VS

Daarnaast ziet het bedrijf uit Leidschendam dat de snel toenemende economische en geopolitieke onzekerheden het gedrag van klanten wereldwijd beïnvloeden. Zo denken ze langer na over toekenning van orders of schalen sommige projecten af.

De onderneming verwacht daarom dat de omzet en brutowinst (ebit) lager zullen uitvallen dan een jaar eerder. De omzet zal naar verwachting met ongeveer 11 procent dalen. Vorig jaar bedroeg de omzet 503 miljoen euro. De brutowinst zal naar verwachting licht positief zijn. In de eerste drie maanden van 2024 was dit 44 miljoen euro.

Het beursgenoteerde bedrijf neemt maatregelen om kosten te verlagen en zegt vertrouwen te hebben in het behalen van zijn doelstelling voor een winstmarge in 2025 tussen 11 en 15 procent. „In de afgelopen jaren zijn we getransformeerd tot een weerbaar en goed gediversifieerd bedrijf met een sterke balans. Dat stelt ons in staat snel en effectief te handelen in deze tijd van onzekerheid”, aldus topman Mark Heine.

Fugro meldt dat de importheffingen van Trump het bedrijf niet direct raken, maar dat „gerelateerde ontwikkelingen” leiden tot grotere onzekerheid op de markt. Zo leden de beurzen forse verliezen door zorgen over een handelsoorlog en een wereldwijde recessie. Fugro komt op 24 april met een volledig kwartaalbericht.