Rode Kruis staakt hulp in Soedanees vluchtelingenkamp

In Zamzam zitten volgens het Rode Kruis zo’n 700.000 vluchtelingen. „Het is er levensgevaarlijk, er heerst hongersnood”, aldus Derk Segaar, hoofd Internationale Hulp bij het Rode Kruis. Hij vertelt dat de hulporganisatie acht keukens heeft moeten sluiten waarmee 13.000 vluchtelingen werden gevoed. „Het is verschrikkelijk, er ligt hier echt een urgente taak voor de internationale gemeenschap.”

Segaar woonde zelf jarenlang in Soedan en volgens hem komt er door de onveilige situatie weinig informatie uit Soedan over onder meer de aantallen doden bij aanvallen. „Van collega’s ter plaatse hoor ik gruwelijke verhalen over geweld en tienduizenden doden.” Volgens het Rode Kruis zijn sinds het uitbreken van de burgeroorlog 13 miljoen mensen ontheemd geraakt en heeft de helft van de bevolking dringend voedselhulp nodig.

Het Rode Kruis heeft de afgelopen twee jaar duizenden verzoeken gekregen van mensen die hun vermiste familieleden zoeken. Ook vanuit Nederland zijn meer dan honderd van zulke verzoeken binnengekomen. „Bijna de helft van de hulpvragers is alleenstaand minderjarig in Nederland. Het Rode Kruis is er voor hen, zowel hier als in Soedan. Onze hulpverleners doen hun uiterste best om hen in contact te brengen met hun geliefden.”