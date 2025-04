Harvard weigert Trumps eisen en riskeert kwijtraken overheidsgeld

Het Amerikaanse ministerie van Onderwijs pakte de afgelopen weken meerdere universiteiten aan om wat Trump „antisemitisme op de campus” noemt. Zo werd de Columbia University 400 miljoen dollar gekort.

Harvard is de eerste universiteit die de eisen van de regering-Trump niet inwilligt, schrijft The Washington Post. Het is ook de onderwijsinstelling voor wie het meeste overheidsgeld op het spel staat, aldus de krant. De 9 miljard dollar bestaat uit overheidscontracten en -subsidies die de komende jaren voor Harvard bedoeld waren. „Onze waarden als een privé-instelling om kennis te vergaren, te vermeerderen en te verspreiden worden bedreigd”, aldus Garber in zijn brief.

De eisen van de regering-Trump werden vrijdag aan Harvard kenbaar gemaakt en door de universiteit online gezet. Zo is Harvard gevraagd de standpunten van studenten, faculteiten en medewerkers „door te lichten” en „hun macht te beperken”. Met het bestrijden van antisemitisme op de campus heeft de eisenlijst weinig te maken, stelt Garber. Bovendien zet de universiteit op dat gebied volgens de voorzitter „al vijftien maanden lang veel stappen”.

Trumps regering wil volgens Garber invloed uitoefenen op „de intellectuele omstandigheden” aan de universiteit. „De universiteit zal haar onafhankelijkheid niet opgeven en geen afstand doen van haar grondwettelijke rechten”, schrijft hij in zijn brief.

Twee advocaten hebben namens de onderwijsinstelling maandag het onderwijsministerie met een brief op de hoogte gebracht. Daarin schrijven zij wel „open te blijven staan voor een dialoog”. Het Amerikaanse ministerie van Onderwijs heeft nog niet gereageerd.