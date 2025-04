Luxeconcern LVMH ziet omzet teruglopen

De verkopen daalden met 3 procent tot 20,3 miljard euro in het eerste kwartaal, beneden de verwachtingen van marktkenners. In het vierde kwartaal groeide de omzet nog met 1 procent. De divisie mode en lederwaren, goed voor bijna de helft van de groepsomzet, zag de verkoop afgelopen kwartaal met 5 procent dalen. De grootste terugval kwam uit China, waar de economie al geruime tijd in zwaar weer verkeert.

Europese luxemerken hoopten begin dit jaar dat rijke Amerikanen voor een groeispurt zouden zorgen, nu de Chinese markt tegenvalt. Maar die verwachting staat op wankelen, nu er steeds meer zorgen zijn over een Amerikaanse recessie en importheffingen van president Donald Trump.