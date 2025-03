Recept uit ”De bakatlas” van Rutger van den Broek: Nanaimo-bars

In ruim 400 bladzijden reis je de wereld over in meer dan 150 recepten. Recepten voeren de boventoon in dit boek, precies wat je wilt in een kookboek. Een kort introotje bij elk recept geeft beknopt uitleg over de herkomst.

De maker, Rutger van den Broek, is een fantastische bakker op wie ik graag terugval. Zijn ”Bakatlas” is ook om een andere reden een favoriet van me. Ik hou ervan om op reis, via internet of via reislustige mensen om me heen recepten uit andere landen te verzamelen. Het fijne van dit boek is dat je zeker weet dat de recepten meteen ook goed zijn. Daarnaast is het echt zo’n kookboek waarin je je kunt verlekkeren. Het enige nadeel: de lijst met dingen die je graag wilt bakken is na het bekijken van dit boek een stuk langer. Beeldschone taartjes uit Australië –half roze, half bruin geglazuurd–, scones met citroensmaak, Duitse appelplaatkoek, Japanse luchtige cheesecake, Noorse skoleboller (broodjes met banketbakkersroom)… Of deze ”no bake bars” uit Canada, vernoemd naar de stad Nanaimo in British Columbia: eet ze in kleine stukjes, koud uit de koelkast. Ook lekker als dessert.

Geertje en Mariëlle pakken de komende tijd hun favoriete kookboeken van de plank. Aflevering 13: Nanaimo-bars van Rutger van den Broek.