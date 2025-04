Recept uit ”De mooiste Italiaanse recepten” van Marcella Hazan: ragù

Het genoemde kookboek biedt achtergrondinformatie over de keukens van de verschillende Italiaanse regio’s, en recepten natuurlijk. Hazans schrijfstijl is onderhoudend en duidelijk. Ze streefde ernaar om de Italiaanse manieren van koken én eten dichter bij haar publiek te brengen. Haar methode slaat nog steeds aan. In 2023 verscheen de derde druk van de vertaling van een boek dat Hazan in 1992 schreef, ”De klassieke Italiaanse keuken” (uitg. Kosmos).

Mijn boek is dus ouder, maar prima bruikbaar. Soms als inspiratiebron, soms om een recept van stap tot stap te volgen. Volgens Hazans instructies maakte ik een klassieke ragù, een vleessaus die in Bologna met tagliatelle gegeten wordt als een van de twee hoofdgerechten. Daar is de portiegrootte ook op afgestemd. Veel groente gaat er niet in. Een Italiaan eet die, rauw of gekookt, als bijgerecht of aparte gang.

Geertje en Mariëlle pakken de komende tijd hun favoriete kookboeken van de plank. Aflevering 14: Ragù van Marcella Hazan.