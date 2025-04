Woutertje Pieterse Prijs voor Oever van Ludwig Volbeda

De jury koos het boek van Volbeda als winnaar omdat het „een authentiek en ontroerend boek is dat subtiel maar ingenieus is opgebouwd”. „Aan de hand van korte, krachtige en soms poëtische zinnen en geestige hersenspinsels schetst de auteur een wonderschoon intiem portret van een kwetsbare, worstelende puber. De prachtige tekeningen vormen een essentieel onderdeel van het verhaal en zijn de leidraad tot aan het ontroerende einde.”

Oever gaat over Jip, die als schoolopdracht een zelfportret moet tekenen. Hoewel Jip goed kan tekenen, is die opdracht toch een probleem. Jips gedachten blijven maar afdwalen, vooral naar Oever, de jongen die de wereld van Jip voor eens en voor altijd veranderde.

Frits Spits presenteerde de speciale editie van zijn KRO-NCRV-programma De Taalstaat zaterdag live vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Dat deed Spits samen met de 13-jarige Diete en Fedde. Samen bespraken zij de zes genomineerde boeken.

Aan de Woutertje Pieterse Prijs is een geldbedrag van 15.000 euro verbonden. Het is de 38e keer dat de Woutertje Pieterse Prijs is uitgereikt.