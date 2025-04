Trump zegt zich aan uitspraak hof over Salvadoraan te houden

„Als het Hooggerechtshof zegt iemand terug te halen, dan zou ik dat doen. Ik respecteer het Hooggerechtshof”, zei Trump vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One.

Abrego Garcia woonde legaal in de Verenigde Staten en had een werkvergunning. De regering liet eerder weten dat hij half maart per vergissing is opgepakt en uitgezet, maar wil hem niet meer terughalen.

Na de uitspraak van het Hooggerechtshof donderdag, had een lagere rechter de regering tot vrijdagochtend gegeven om met een plan te komen voor de terugkeer van de Salvadoraan. Ambtenaren deden dat af als „onuitvoerbaar”, waarop de rechter de overheid in gebreke stelde.