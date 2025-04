Caravan vol wapens leidt naar Europees smokkelnetwerk

Politiedienst Europol en justitiedienst Eurojust zeggen een smokkelnetwerk te hebben opgerold dat wapens en munitie vanuit de Westelijke Balkan verder Europa in vervoerde. Politiediensten kwamen de bende op het spoor door de ontdekking van een caravan vol zware vuurwapens en granaten. In totaal zijn zeven mensen opgepakt in Frankrijk, Spanje en Bosnië en Herzegovina. De hoofdverdachte is nog voortvluchtig.