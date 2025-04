Uitzendbranche sluit cao-akkoord met kleine vakbond

Werkgeversorganisaties ABU en NBBU hebben met LBV afgesproken dat uitzendkrachten vanaf 1 januari 2026 precies dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als vaste medewerkers van opdrachtgevers. Dat is naar verwachting vanaf die datum ook wettelijk verplicht door een nieuwe wet over uitzendwerk.

FNV bevestigt niet betrokken te zijn geweest bij de gesprekken over de cao voor de uitzendbranche, waar honderdduizenden mensen in werken. Volgens bestuurder Karin Heynsdijk wilde de grootste Nederlandse vakbond wel meepraten over een cao voor de sector, maar niet samen met LBV. FNV vindt namelijk al jaren dat die bond niet onafhankelijk is en werknemers onvoldoende vertegenwoordigt, iets wat de LBV eerder bestreed.

Volgens de brancheorganisaties voor uitzendbedrijven was het belangrijk om ver voor 2026 een cao-akkoord te hebben. De invoering van volledig gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden is namelijk complex, menen ABU en NBBU.

„Om de onderhandelingen vlot te trekken, hebben ABU en NBBU aan alle vakbonden in de uitzendsector, te weten FNV, CNV, De Unie en LBV, eind maart een ultieme oproep gedaan om zonder voorwaarden vooraf aan tafel te komen. FNV, CNV en De Unie gingen niet op de uitnodiging in. Vakbond LBV wel”, melden de belangenclubs voor uitzenders.

Het principeakkoord over de cao moet nog worden goedgekeurd door de leden van de NBBU, ABU en LBV.