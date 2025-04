Nog meer paasvuren in Drenthe afgelast door droogte

Burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn vindt het „jammer” dat de paasvuren niet kunnen doorgaan. „Het is een eeuwenoude traditie die ik een warm hart toedraag. Maar het risico is nu te groot. Ik snap dat de teleurstelling bij de organisatoren en de bezoekers groot is, maar de veiligheid staat voorop”, aldus Seton.

Ook burgemeester Jouke Spoelstra van de gemeente Westerveld snapt de teleurstelling, maar benadrukt dat „de mogelijke gevolgen van het toch door laten gaan van de paasvuren niet te overzien” zijn. Inwoners van Westerveld mogen binnenkort tijdelijk gratis groenafval storten, zodat ze toch hun opgespaarde brandhout kwijt kunnen.