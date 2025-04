Ruimte in voorjaarsnota verder beperkt door ‘nieuwe’ tegenvallers

De tegenvallers waren al bekend toen het kabinet begon aan de beraadslagingen over de voorjaarsnota, die afgelopen vrijdag werden afgerond. Ze zijn ook al verwerkt in het nieuwe financiële plaatje dat Heinen deze week op tafel legde toen hij begon aan de onderhandelingen met de coalitiepartijen. De ruimte om bijvoorbeeld nog iets extra’s te doen voor de koopkracht, wordt er wel verder door beperkt.

Het kabinet meldde eerder al dat het aanpassingen wil doen aan de plannen waarmee Nederland aanspraak wil maken op geld uit het coronaherstelfonds. De indiening van een derde betaalverzoek aan Brussel is om die reden uitgesteld. Een bedrag van 1,2 miljard euro komt daardoor niet dit jaar binnen, maar pas in 2026. De uitgaven die ervan betaald zouden worden, moeten nu op een andere manier worden gedekt.

Ook de extra EU-afdracht was al eerder aan de Kamer gemeld. De Nederlandse economie draaide in de jaren 2018 tot en met 2023 beter dan eerder werd gedacht, waardoor Nederland een groter deel van de kosten van de EU voor zijn rekening moet nemen. Op de begroting voor dit jaar leidt dit tot een tegenvaller van zo’n 200 miljoen euro. De strop bij de aardgasbaten (circa 600 miljoen euro) is wel nieuw.

Aan de inkomstenkant zat wel een kleine meevaller van ruim 200 miljoen euro. Maar die kan volgens de begrotingsregels niet zomaar gebruikt worden om tegenvallers bij de uitgaven te dekken.