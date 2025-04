NVM verwacht dat huizenprijzen komende maanden niet verder dalen

Gerssen vermoedt dat de afname een seizoenseffect is. „We zagen in de afgelopen vijf jaar vier keer een daling in het eerste kwartaal. Maar de jaar op jaarstijging is nog steeds behoorlijk fors en de markt is nog steeds heel krap”, legde ze uit.

Eerder donderdag meldde de NVM dat bestaande huizen in het eerste kwartaal van dit jaar 1,8 procent goedkoper waren dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. De gemiddelde prijs lag begin 2025 op 473.000 euro, eind 2024 was dit nog 485.000 euro. De huizenprijzen bereikten in 2024 meerdere keren een nieuw record.

Gerssen wijst er ook op dat er nog altijd vaak wordt overboden en dat in het afgelopen kwartaal vooral veel appartementen werden verkocht.

De zogenoemde uitpondwoningen drukten vorig kwartaal op de gemiddelde prijs, aldus de NVM. Dat zijn voormalige huurhuizen van investeerders die te koop zijn gezet nadat de huurders zijn vertrokken. Dit komt sinds vorig jaar veel vaker voor vanwege ongunstigere wetten en regels voor verhuurders. De woningen die zij verkopen zijn volgens de makelaarsorganisatie vooral appartementen en kleinere huizen. Ook hebben dit soort woningen vaak een slechter energielabel en zijn ze van slechtere kwaliteit.