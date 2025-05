Luchtvaartmanagers doen dringende oproep tot verduurzaming sector

Het is onmogelijk om de huidige koers van de luchtvaart door te zetten, vindt de groep die zich Call Aviation to Action noemt. Zeker 22 mensen hebben zich aangesloten en de groep verwacht meer mensen die deze boodschap ondersteunen.

In de oproep stelt Call Aviation to Action dat de sector de uitstoot moet verminderen en regelgeving moet ondersteunen die de uitstoot aan banden legt. Ook vindt de actiegroep dat de luchtvaart niet volledig moet leunen op technologieën waarvan het nog onduidelijk is wanneer ze kunnen bijdragen aan verduurzaming. „Wees realistisch over de tijdlijn waarop technologie een bijdrage kan leveren, en ontwikkel een bedrijfsmodel dat zelfstandig duurzaam kan functioneren.”

Voormalig directeur duurzaamheid van KLM, Karel Bockstael, is mede-initiatiefnemer van de oproep. „De luchtvaart moet zelf het initiatief nemen tot transformatie voordat het wordt afgedwongen”, zegt hij. „We begrijpen de uitdagingen waar bedrijven en hun leiders voor staan als geen ander, maar zien ook dat doorgaan op dezelfde weg geen optie is.”

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) publiceert dinsdag ook aanvullend onderzoek over het vlieggedrag van Nederlanders. Op basis van deze gegevens kwam eerder al naar voren dat een kwart van de Nederlanders in 2024 en 2023 driekwart van alle vliegreizen in ons land heeft gemaakt.