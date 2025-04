Trump drukt op pauzeknop in handelsoorlog

Voor landen die openstaan voor onderhandelingen en geen tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten nemen, geldt voorlopig een importtarief van 10 procent. De pauze duurt negentig dagen.

De vrees voor een wereldwijde economische recessie is getemperd. Beurskoersen schieten omhoog. De S&P 500-index op Wall Street steeg woensdag 9,5 procent en boekte daarmee de hoogste dagwinst sinds 2008. De Amsterdamse AEX, die in een week bijna 12 procent aan waarde zag verdampen, opende woensdagochtend 7 procent hoger.

Afspraken

Trump wil de komende drie maanden benutten voor het maken van afspraken over de wederzijdse handel. Volgens de president hebben al meer dan 75 landen daarvoor contact met de VS gezocht.

Juist woensdag waren veel van de hogere importheffingen ingegaan, die Trump een week eerder had aangekondigd op wat hij een „bevrijdingsdag” voor Amerika noemde. De betrokken landen verdienen volgens Trump meer geld aan hun handel met de VS dan andersom. Dat noemt hij „oneerlijk”.

Voor de Europese Unie ging het om 20 procent. Een land als Vietnam, dat veel kleding naar de VS uitvoert, kreeg 46 procent opgelegd. Voor Taiwan, een belangrijke maker van chips, ging het om 32 procent. Zelfs bondgenoot Israël werd met een heffing van 17 procent gestraft.

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, verwelkomt de draai van Trump. „Dit is een belangrijke stap richting het stabiliseren van de wereldeconomie", schrijft ze op X. Von der Leyen zegt dat de EU zich blijft inzetten voor „constructieve onderhandelingen" met de VS.

De beoogde bondskanselier van Duitsland, Friedrich Merz, stelt dat het inbinden van Trump bewijst dat een gezamenlijke aanpak van Europa succesvol is. „Europeanen zijn vastbesloten zichzelf te verdedigen en dit voorbeeld laat zien dat bovenal eenheid helpt. Laten we allemaal invoerrechten van 0 procent instellen op trans-Atlantische handel, dan is het probleem opgelost.”

China

De tot 10 procent verlaagde importheffing geldt niet voor producten uit China. Het handelsconflict tussen dat land en de VS, de twee grootste economieën ter wereld, heeft zich woensdag juist verhard.

Woensdagmiddag verhoogde Trump met onmiddellijke ingang de heffing op Chinese producten van 104 naar 125 procent. Dat was de tweede stap binnen 24 uur: met ingang van die dag was de heffing ook al met 50 procent verhoogd. China had daarop een nieuwe tegenheffing aangekondigd, wat de aanleiding werd voor Trumps jongste maatregel.

Het economische samenwerkingsverband van Zuidoost-Aziatische landen ASEAN liet donderdag weten geen vergeldingsmaatregelen te nemen in reactie op de Amerikaanse importheffingen. Wel stelden de landen, waaronder Vietnam en Cambodja, dat ze „ernstig bezorgd” zijn over de invoering van eenzijdige tarieven door de VS, inclusief de opschorting op 9 april.

Staal

Wat niet verandert, is de Amerikaanse importheffing van 25 procent op de invoer van staal, aluminium en auto’s uit tal van landen, waaronder de EU. Mogelijk komen daar nog nieuwe heffingen op geneesmiddelen bij.

In reactie op de heffingen op staal en aluminium besloot de EU woensdag tot een pakket tegenheffingen voor duizenden producten uit de VS. Die variëren van 10 tot 25 procent. Het landenblok heeft nog niet gereageerd op de tarieven op auto’s.