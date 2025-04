Trump deelt nieuwe klap uit in handelsoorlog met China

De Amerikaanse president Trump had maandag gedreigd om de importtarieven voor China met nog eens 50 procent te verhogen, tenzij Peking zijn vergeldingsheffingen van 34 procent op Amerikaanse importen introk. Daarvoor kreeg China tot dinsdag de tijd.

De extra heffingen komen boven op eerder aangekondigde importheffingen van 20 procent en 34 procent. De handelsoorlog tussen de twee grootste economieën van de wereld is hiermee in volle gang. Het Chinese ministerie van Handel zei eerder „tot het einde” te blijven vechten tegen de Amerikaanse importheffingen.

Deal

Trump verwacht dat China zich gedwongen zal zien om een overeenkomst met de VS te sluiten, verklaarde een woordvoerster van het Witte Huis. „De Chinezen willen een deal sluiten. Ze weten alleen niet hoe ze dat aan moeten pakken”, aldus de zegsvrouw. China riep de VS eerder al op om in gesprek te gaan om de handelsoorlog tussen de twee grootste economieën bij te leggen.

Beleggers zijn bezorgd dat de handelsoorlog tot een wereldwijde recessie gaat leiden. Daardoor lieten de aandelenmarkten dagenlang forse verliezen zien. Dinsdag was op veel beurzen sprake van licht herstel, maar woensdag kantelde het sentiment weer.

De Nikkei, de toonaangevende index in Tokio, eindigde 3,9 procent lager dan dinsdag. De Kospi in Seoul koerste 1,7 procent lager en de beurs in de Taiwanese hoofdstad Taipei zakte 5,8 procent. De Amsterdamse AEX opende woensdagochtend 3,2 procent lager. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot ongeveer 3 procent.

Europese Unie

Op producten uit de Europese Unie heffen de VS vanaf deze woensdag een tarief van 20 procent. Naar verwachting presenteert de Europese Commissie begin volgende week een reactie hierop. Een woordvoerder van de Commissie herhaalde dinsdag dat de EU geen importtarieven wil en dat ze wacht op de Verenigde Staten om „op een betekenisvolle manier” mee te doen met onderhandelingen hierover.

„Niemand is gebaat bij een handelsoorlog tussen Europa en de Verenigde Staten” Giorgia Meloni, premier van Italië

De Italiaanse premier Giorgia Meloni reist volgende week af naar Washington voor een bespreking met president Trump. Meloni waarschuwde dinsdag voor paniek. „Ik denk dat we het er allemaal over eens kunnen zijn dat niemand gebaat is bij een handelsoorlog tussen Europa en de Verenigde Staten.”

De EU-lidstaten zouden deze woensdag stemmen over importheffingen op Amerikaanse producten als vergelding voor de eerdere staal- en aluminiumheffingen van Trump.