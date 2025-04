Vlaggen van NAVO-landen gehesen bij plek van top in Den Haag

In totaal staan er twee rijen van 39 masten: eerst drie vlaggen die speciaal voor de top zijn gemaakt, dan twee keer de Nederlandse vlag, vervolgens twee vlaggen met het NAVO-logo en dan de 32 nationale vlaggen.

De top is op 24 en 25 juni in het World Forum. De Johan de Wittlaan is vanaf volgende week helemaal afgesloten. Dat duurt tot in augustus. Op de middenberm worden twee grote gebouwen neergezet om extra ruimte te maken voor de top.

In de middenberm staan normaal bijna tweehonderd masten met vlaggen van alle onafhankelijke landen in de wereld, de zogeheten vlaggenparade. De meeste masten zijn tijdelijk weggehaald. Bovendien zijn sommige bomen gekapt en andere verplaatst.