Ook vorig jaar veel agressie en geweld tegen politie

In bijna de helft van de meldingen (5352) ging het om belediging, maar er is ook sprake van poging tot doodslag (139), poging tot zware mishandeling (167) en zware mishandeling (46). „Geweld tegen politieambtenaren is niet normaal en mag dat ook nooit worden”, zei Henk van Dijk, programmamanager geweld tegen politieambtenaren. „Dit heeft grote impact op politiemensen.”

Er waren 23 meldingen van doxing: het verspreiden van persoonsgegevens met als doel iemand te intimideren. Dat werd vorig jaar voor het eerst landelijk bijgehouden. „De absolute aantallen lijken misschien niet hoog, maar zo’n aantal zegt niets over de enorme impact die het heeft op iemands omgeving. Het bedreigen en intimideren van politiemedewerkers in hun privéleven gaat ver over de grens”, aldus Van Dijk. Hij denkt dat het strafbaar stellen van doxing en het invoeren van een algeheel vuurwerkverbod goede maatregelen zijn om agressie en geweld tegen politie tegen te gaan.

Verder meldt de politie dat werknemers in bijvoorbeeld het ov, de zorg of op scholen vorig jaar iets minder vaak aangifte deden van agressie en geweld dan een jaar eerder. In 2024 gebeurde dat 3458 keer, in vergelijking met 3561 in 2023. Hoewel er een lichte daling te zien is, noemt Van Dijk de cijfers „reden tot zorg”. De politie kijkt samen met werkgevers hoe het doen van aangifte laagdrempeliger kan.