Nederlanders vliegen én rijden 100 miljard kilometer per jaar

„Vooral mensen in een gunstige financiële situatie maken veel vliegkilometers”, concludeert het KiM op basis van eigen onderzoek naar vlieggedrag. Daarbij gaat het zowel om privéreizen als zakelijke trips met het vliegtuig.

De meeste vluchten maken Nederlanders vanuit eigen land, met Schiphol als belangrijkste vliegveld. Ongeveer 13 procent koos in 2024 voor vertrek vanaf een luchthaven in België of Duitsland. Dat percentage was ongeveer gelijk aan eerdere metingen, in 2013 en 2016. „Vooral bewoners van de grensregio’s kiezen voor een luchthaven over de grens. De belangrijkste redenen om dat te doen zijn nabijheid en prijs.”