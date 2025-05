De Limburger: Wethouder veroorzaakt ongeluk onder invloed alcohol

De Koster verklaart in zijn auto te zijn gestapt na een bezoek aan de bierbrouwerij in de buurtschap. Bij het wegrijden ontwikkelde hij een zeer hoge snelheid, naar eigen zeggen doordat hij een verkeerd pedaal indrukte. Vervolgens raakte hij de macht over het stuur kwijt op de smalle weg in Thull, waar een snelheidsmaximum van 30 kilometer per uur geldt.

Hij raakte een tuinmuurtje en probeerde zijn wagen nog te corrigeren, wat niet lukte. Vervolgens knalde hij met nog steeds forse snelheid tegen een geparkeerde auto. Zowel het voertuig als een ijzeren poort en hek raakte zwaar beschadigd. De Koster spreekt zelf van ‘een grote fout’.