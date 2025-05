Massale belangstelling voor 4 en 5 mei

In heel Nederland hadden herdenkingen plaats: op de herdenkingskaart op 4en5mei.nl werden 480 bijeenkomsten aangemeld. Bij Kamp Westerbork herdachten ruim 4500 mensen zondagavond de omgekomen Joden, Sinti en Roma.

Bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam waren die avond naar schatting zo’n 16.000 mensen aanwezig. Tijdens de voorafgaande bijeenkomst in de Nieuwe Kerk vertelde voormalig NOS-nieuwslezer Philip Freriks (80) hoe zijn ouders in 1945 bericht kregen dat hun zoon Jantje bij de bevrijding van Groningen was omgekomen.

Zowel op 4 mei tijdens de plechtigheid in Amsterdam als op 5 mei in Wageningen was er protest van pro-Palestina-activisten. Op de Koekamp naast het Malieveld in Den Haag werd een alternatieve herdenking gehouden om aandacht te vragen voor Palestijnen die zijn omgekomen door de strijd in Gaza en voor slachtoffers van andere conflicten. Het aantal aanwezigen werd op drieduizend geschat. De organisatoren keren zich tegen het regeringsbeleid rond het conflict tussen Israël en de Hamasterroristen. Ook op andere plaatsen werd een alternatieve dodenherdenking georganiseerd, zoals in Rotterdam, Utrecht en Zaandam.

In Lelystad riep de toespraak van de voorzitter van het 4 mei-comité afkeurende reacties op. Tijdens de dodenherdenking laakte hij de ongelijke behandeling van vrouwen in de Rooms-Katholieke Kerk, „en niet alleen daar”, evenals de ongelijke behandeling van hetero’s en homo’s, waarbij transgenders „niet eens alle sacramenten” mogen ontvangen.

Soep

Op Bevrijdingsdag waren er 14 Bevrijdingsfestivals: in iedere provincie en in hoofdstad Amsterdam en hofstad Den Haag.

In Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk werden ruim 1200 Vrijheidsmaaltijden gehouden, waar Vrijheidssoep werd opgediend. Het aantal deelnemers werd op 140.000 tot 160.000 geschat. In meer dan 80 procent van de gemeenten werd een maaltijd georganiseerd, met als doel mensen van verschillende **** achtergronden en leeftijden bij elkaar te brengen en in gesprek te laten gaan over vrijheid en onvrijheid.