NSC past omstreden pensioenvoorstel aan na RvS-kritiek

NSC wil nu dat deelnemers bezwaar mogen maken tegen overstappen en dan in het oude systeem blijven, laat Kamerlid Agnes Joseph weten. Als dat niet lukt, dan is een referendum mogelijk alsnog een optie. „Ook zijn de eisen rondom keuzebegeleiding en informatieverstrekking aangevuld en verduidelijkt”, aldus Joseph. Daarnaast komen NSC en BBB met compensatie voor de groep van 45 tot 55 jaar, zodat zij ondanks het oude of nieuwe systeem hetzelfde perspectief hebben.

NSC en BBB vinden dat deelnemers te weinig inspraak hebben in de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel. De kritiek van de Raad van State ging volgens Joseph en Omtzigt voorbij aan dit bezwaar.

Niet alleen de Raad van State, maar ook coalitiepartij VVD was erg kritisch op het plan. Thierry Aartsen (VVD) noemde het „zeer onverstandig”. Hij schaarde zich achter de kritiek dat er heel lang over het nieuwe pensioenstelsel is gepraat, zowel door de volksvertegenwoordiging in het parlement als door de werkgevers en werknemers.

Minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken, NSC) waarschuwde ook voor de gevolgen voor het transitieproces als er een referendum zou komen. Hij vond dat het plan „een vrij fundamenteel aspect” van het pensioenstelsel zou openen. „Daar moet je goede en zwaarwegende argumenten voor hebben.” Het is nog niet bekend in hoeverre er nu politieke steun is voor het aangepaste voorstel van NSC en BBB.

In het nieuwe pensioenstelsel wordt de grote pensioenpot verdeeld over kleinere, individuele potjes. De premie die een deelnemer betaalt staat vast, maar hoeveel iemand krijgt is meer afhankelijk van economische bewegingen. De verwachting is dat pensioenen hoger zijn in economisch goede tijden. In slechtere tijden kan de uitkering tegenvallen.