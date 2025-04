Bijbel in eigen taal beschikbaar voor 6 miljard mensen; „historisch record”

Voor 6,1 miljard mensen is inmiddels de complete Bijbel in hun eigen taal beschikbaar. „Nooit eerder in de geschiedenis waren dat er zo veel”, meldt een dinsdag verschenen rapport van United Bible Societies (UBS), het samenwerkingsverband van 155 Bijbelgenootschappen.

„Het record van 2023 –toen verscheen in 72 talen voor het eerst een Bijbelgedeelte– is in 2024 overtroffen. Daar ben ik erg blij mee”, zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG), dat lid is van de UBS. Hij schrijft de „versnelling van het werk” onder meer toe aan „de samenwerking met kerken en aan technische vooruitgang”.

„Scholen op Aruba zoeken sponsors om jongeren in de brugklas een eigen exemplaar van de Bijbel te geven” Rieuwerd Buitenwerf, directeur NBG

Een van de zestien talen waarin de complete Bijbel verscheen, is de Papiamentovertaling voor Aruba. Die werd „feestelijk gepresenteerd” in februari. Tot eind december werden er al meer dan 2700 exemplaren verkocht. „Kerken gebruiken de Papiamentobijbel bij de Bijbellezing, de preek, Bijbelstudie en hun werk onder gevangenen. Scholen zoeken sponsors om jongeren in de brugklas een eigen exemplaar te geven”, zegt Buitenwerf.

Vertaler Marlon Winedt met een danseres bij de presentatie van de Papiamentobijbel. beeldUBS

Gebarentalen

In zestien andere talen verscheen voor het eerst het Nieuwe Testament. Bovendien kwamen in 42 talen gedeelten van de Bijbel beschikbaar, waaronder dertien gebarentalen, uit onder meer Japan en Slowakije, en talen uit Tanzania en Peru.

De complete Bijbel is, aldus UBS, nu beschikbaar in 769 talen. Daarnaast is het Nieuwe Testament in 1755 talen beschikbaar, en zijn er Bijbelgedeelten in 1348 talen. In 3526 van de circa 7400 talen is nog geen enkel Bijbelgedeelte vertaald.

De UBS rondde vorig jaar 105 projecten af (in 2023: 106): eerste en vervangende vertalingen en studiebijbels. Sinds 2018 werkt de UBS eraan om in 2038 1200 nieuwe Bijbelvertalingen afgerond te hebben. Inmiddels zijn er bijna 200 klaar; aan 425 wordt gewerkt.

Van de 425 lopende UBS-vertaalprojecten steunde het NBG er 30, onder meer in Angola, Gabon, Guyana, Kameroen, Vietnam en Suriname. In Suriname betreft het een vertaling in het Saramaccaans, een taal die gebaseerd is op de Afrikaanse roots van deze bevolkingsgroep.