NBG-directeur hoopt dat „vernieuwde Indonesische Bijbel veel harten zal raken”

„Ik hoop en bid dat deze vernieuwde Indonesische Bijbel veel harten zal raken, ook in Nederland”, zei NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf zaterdag tijdens de bijeenkomst in het gebouw van de Gereja Kristen Indonesia Nederland. Dat meldde het NBG maandag.

„In het verleden heeft Nederland veel leed veroorzaakt in Indonesië. Anno 2025 werken de Bijbelgenootschappen van beide landen goed samen”, aldus Buitenwerf. „Omdat Indonesië zo groot is en zo veel talen kent, zijn de uitdagingen voor het Bijbelgenootschap daar groot.”

De Alkitab Terjamahan is een revisie van de vertaling uit 1974, de eerste die na de onafhankelijkheid van Indonesië gemaakt is door het Indonesisch Bijbelgenootschap, met hulp van Nederlandse Bijbelwetenschappers. Na vijftig jaar was „de taal hier en daar verouderd en moesten nieuwe Bijbelwetenschappelijke inzichten verwerkt worden”, aldus het NBG.

Sigit Triyono (l.) en Rieuwerd Buitenwerf met de gereviseerde editie van de Indonesische Bijbelvertaling. beeld NBG, Paul Abspoel

Buitenwerf: „Het NBG ondersteunt twee vertaalprojecten in Indonesië. Ook hopen we iets te kunnen betekenen voor kerken in Nederland die de Indonesische taal gebruiken.” Een van die kerken is Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN), een migrantenkerk. Het NBG wil migrantenkerken ondersteunen met „Bijbels, kennisoverdracht en bijscholing in kinderwerk”.

„Onze missie is dat iedereen de Bijbel kan lezen in de taal van zijn hart. Daarom stellen we Bijbels beschikbaar en stimuleren we de betrokkenheid bij de Bijbel”, zegt Samuel Ekpo, relatiebeheerder migranten- en internationale kerken.