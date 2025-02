Bijbel in Papiamento gewild op Aruba

Daarmee voorziet de speciale uitgave duidelijk in een behoefte, stelt de organisatie Cas di Bijbel Aruba**.**

Het **** Papiaments wordt in het Caribische deel van het koninkrijk onderverdeeld in het Papiamento, dat op Aruba wordt gebruikt, en het Papiamentu, dat op de eilanden Curaçao en Bonaire wordt gesproken. Hoewel deze versies grotendeels overeenkomen, zijn er belangrijke verschillen in spelling en woordkeuze. Op Aruba worden bijvoorbeeld bepaalde Nederlandse leenwoorden vaker behouden, terwijl op de andere eilanden meer invloed van het Spaans te vinden is.

Deze verschillen maken het voor Arubaanssprekenden soms lastiger om Bijbelteksten in Papiamentu, die al langer bestaan, vlot te lezen. Daarom was een Bijbel in het eigen Papiamento –volgens de initiatiefnemers– een belangrijke toevoeging. Vooral de jeugd heeft er baat bij, zegt Elmira Kirindongo-Bregita van Cas di Bijbel Aruba. „De taalontwikkeling van de kinderen werd door het Papiamentu beïnvloed.”

Cas di Bijbel Aruba werkt samen met christelijke onderwijsinstellingen om de Bijbel te introduceren op lokale basisscholen. Leerkrachten hebben daarnaast speciale trainingen gevolgd om kinderen beter te begeleiden bij het lezen van de Bijbel in hun moedertaal. Er zijn ook plannen voor een digitale versie van de Bijbel in het Papiamento en er worden geïllustreerde boeken ontwikkeld om de interesse van jongeren te wekken.