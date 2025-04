Beoogd NASA-topman wil prioriteit geven aan Marsreis

Dat voornemen stuit op wantrouwen bij partijgenoten van president Donald Trump. „Ik kan me nauwelijks een grotere blunder voorstellen die we in de ruimte kunnen maken dan tegen communistisch China te zeggen: de maan is van jullie”, zei de Republikeinse senator Ted Cruz. De Chinese Communistische Partij maakt er volgens de politicus geen geheim van dat ze de ruimte wil „domineren”.

De 42-jarige Isaacman is topman van het bedrijf Shift4 Payments en is zelf twee keer naar de ruimte gereisd met SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. Die topadviseur van de president staat bekend als pleitbezorger van een bemande missie naar Mars. Het is nog nooit voorgekomen dat mensen zijn geland op de ‘Rode Planeet’.

Isaacman, wiens benoeming nog moet worden goedgekeurd door de Senaat, benadrukte dat hij ook wil vasthouden aan maanmissies. Hij zei dat er een kleine kans is dat hulpbronnen, zoals helium-3, op de maan de machtsbalans op aarde kunnen veranderen. „Ik denk niet dat we het ons kunnen permitteren om daardoor overvallen te worden.”

De uitleg van de ondernemer werpt meer licht op de prioriteiten van NASA onder de regering-Trump. De ruimtevaartorganisatie beschikt over een budget van ongeveer 25 miljard dollar en heeft zwaar ingezet op het Artemis-programma. Dat stamt nog uit de eerste ambtsperiode van Trump en is bedoeld om weer astronauten naar de maan te sturen.

Sinds 1972 zijn geen mensen meer naar de maan geweest. De NASA wil volgend jaar een bemande vlucht rond de maan uitvoeren, als generale repetitie. Op zijn vroegst in 2027 moeten mensen weer voet op de maan zetten en op den duur zou een maanbasis gebouwd moeten worden.

Het vaartuig daarvoor is gemaakt door de Verenigde Staten en Europa. Ook Nederland speelt daarbij een rol. SpaceX, van Musk, wil het vaartuig bouwen dat naar Mars moet gaan.