Nederland, bruggenland. Nergens op de wereld zijn er zo veel bruggen per vierkante kilometer. Van welke materialen worden die in de toekomst gebouwd? Peter Eigenraam en zijn twee zakenpartners houden zich met die vraag bezig.

Dat doen ze in Delft, een stad waar verleden, heden en toekomst samenkomen. Op een steenworp afstand van de historische binnenstad staan de collegezalen en laboratoria van de Technische Universiteit.

ENS Engineers is sterk met die universiteit verbonden. Twee van de drie oprichters van het jonge ingenieursbedrijf geven er les. De derde, Rob Nijsse, was er jarenlang hoogleraar. Hij ging met pensioen en besteedt inmiddels een deel van zijn tijd aan het adviseren en helpen van zijn compagnons.

De veertigjarige Eigenraam vertelt dat hij en zijn compagnon Ate Snijder (35) veel van Nijsse hebben geleerd. Zo’n tien jaar geleden was die hun docent op de faculteiten civiele techniek en bouwkunde. De twee jonge mannen raakten in die tijd bevriend en hun carrières liepen opvallend parallel. Ze stonden eerst fulltime voor de klas en inmiddels doen ze dat parttime, nadat ze eigen bedrijfjes begonnen.

Toiletpotten

Sinds 2023 werkt het drietal nauw samen in ENS, legt Eigenraam uit. Ze doen dat omdat ze een gedeelde passie hebben: op een duurzame manier elegante bruggen bouwen.

„Met elegant bedoelen we mooi en efficiënt. Bij duurzaam moet je onder meer aan de gekozen materialen denken. Zo bouwden we een boogbrug van hergebruikt beton en keramisch materiaal, zoals dakpannen en toiletpotten. Je kunt hem hier in Delft bekijken. Ook zijn we bezig met het ontwerpen van bruggen van onder meer kunststofafval.”

Hij begrijpt dat sommige mensen daarover hun wenkbrauwen fronsen. „Maar een brug van plastic is echt niet raar. Er zit toekomst in.”

Ontwerp

Voor het ontwerpen van bruggen ontwikkelde ENS binnen bestaande software een eigen algoritme, waarmee flexibel kan worden gewerkt. Eigenraam: „Als we de wensen van een opdrachtgever weten, kunnen we direct een getoetst en maakbaar ontwerp tonen. Dat bespaart veel tijd.”

ENS Engineers ontwerpt bruggen door middel van geavanceerde software. beeld RD, Dennis Wisse

Die ontwerpen kunnen vervolgens makkelijk worden aangepast, en dat is ook nodig, legt hij uit. „We willen dus kunststofafval kunnen gebruiken, maar dat is niet steeds van dezelfde kwaliteit. Van minder goed materiaal heb je meer nodig. Geen probleem. In zo’n geval maken we onze brug gewoon dikker.”

Daardoor zijn de toekomstige bruggen minstens even veilig als die van metaal of beton. „We doen materiaaltesten en de resultaten zijn veelbelovend.”

Prijs

Dat wil niet zeggen dat de opdrachtgevers inmiddels in de rij staan. „Wat wij doen is nieuw, mensen moeten daaraan wennen”, geeft Eigenraam aan. „We zijn ook betrekkelijk onbekend, al wonnen we recent een innovatieprijs van het vakblad Cobouw. Zoiets helpt natuurlijk wel. Ook kregen we een subsidie van de provincie Noord-Holland.”

Een brug die uit een 3D-printer rolt, hoe gaat dat in zijn werk? „Stel je een robotarm voor van een meter of drie en printkoppen van een meter. Talloze bolletjes van gerecycled plastic worden omgevormd tot brugelementen. Die worden vervolgens met kabels aan elkaar geregen tot een zeer stabiele constructie.”

De voordelen zijn volgens Eigenraam groot. „De bruggen die wij willen gaan bouwen zijn sterk en tegelijk snel uit elkaar te halen. Ze zijn ook licht, want kunststof weegt niet zo veel. Daardoor kan de fundering eenvoudiger en dus goedkoper worden.”

In dit stadium richt ENS zich op bruggen voor fietsers en voetgangers, maar in principe is het geen probleem om een brug zo dik te maken dat er personenauto’s overheen kunnen rijden. „De vraag is alleen of hij er dan mooi uitziet. Komen we weer op dat elegant.”

Groeien

Het bedrijf staat nog in de kinderschoenen, maar Eigenraam ziet een mooie toekomst voor bruggen van kunststof en andere elegante constructies. „Ik verwacht dat we binnen twee jaar echt kunnen gaan bouwen.” Binnenkort zetten de eigenaars van ENS een volgende stap. „We beginnen met een eigen, kleinschalig bouwbedrijf, zodat we een totaalpakket kunnen aanbieden.”