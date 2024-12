Hoop op renovatie Van Brienenoordbrug

De verantwoordelijkheid voor miljoenenprojecten als het opknappen van de Van Brienenoordbrug ligt bij Rijkswaterstaat. Die organisatie probeerde begin dit jaar tevergeefs een bouwbedrijf te vinden dat de verantwoordelijkheid voor de hele opdracht wilde dragen, zonder dat het beschikbare budget werd overtreden.

Hoewel er voor bouwbedrijven een omzet van ongeveer 600 miljoen euro viel te behalen, die bovendien veel werkgelegenheid zou opleveren, haakten bijna alle ondernemingen af. Uiteindelijk bleek slechts één bouwcombinatie geïnteresseerd: De Witte Boog. Dit samenwerkingsverband tussen de aannemers Hollandia, Dura Vermeer en TBI-dochter Mobilis toonde zich aanvankelijk aarzelend bereid om de opdracht uit te voeren. De combinatie eiste echter veel extra geld – iets wat onhaalbaar bleek.

Hard nodig

De renovatie is volgens experts wel hard nodig. Het oudste gedeelte van de ruim 1300 meter lange brug over de Nieuwe Maas stamt uit 1965 en is dus bijna zestig jaar oud. Daarbij komt dat het verkeer in de loop van de tijd steeds drukker en zwaarder is geworden. Daar is bij de oorspronkelijke constructie geen rekening mee gehouden.

Na de mislukking kiest Rijkswaterstaat nu voor een andere route. De overheidsdienst gaat het vernieuwen van de beweegbare delen, de bouw van de twee bogen en het transport en de installatie van de Van Brienenoordbrug als afzonderlijke contracten op de markt brengen. Zo wordt het risico dat een bouwbedrijf loopt veel kleiner.

De organisatie begint er in januari mee. Dan zullen er gesprekken worden gevoerd met bedrijven die beschikken over het noodzakelijke materieel, zoals pontons, drijvende bokken en afzinkbare hefschepen. Ervaring met grote transportoperaties op en rond het water zijn ook vereist. In Nederland is er om die redenen maar een beperkt aantal bouwbedrijven dat in aanmerking komt voor de werkzaamheden.

Beweegbare klep

Wat als eerste wordt aanbesteed is de vervanging van de beweegbare klep van de Van Brienenoordbrug. Dat project gaat medio volgend jaar van start, waarna de klep in 2029 daadwerkelijk moet zijn vernieuwd. De complete werkzaamheden zouden, als de doelstellingen worden gehaald, in 2030 of 2031 moeten zijn afgerond.

Een van de voorwaarden die Rijkswaterstaat stelt is dat de renovatie zo min mogelijk problemen oplevert voor het verkeer. Daarbij gaat het zowel om het wegvervoer als om de scheepvaart. Elke dag rijden er meer dan 230.000 voertuigen over de brug, terwijl er jaarlijks zo’n 120.000 schepen onderdoor varen.