Taiwan schakelt miljardenfonds in om beurs te stabiliseren

Taiwan heeft een fonds van omgerekend bijna 14 miljard euro om beurskoersen te stabiliseren. Het ministerie van Financiën geeft nu opdracht om dit middel te gebruiken „om de stabiliteit van Taiwans aandelenmarkt te behouden”. De regering heeft dit eerder gedaan, onder andere toen de coronapandemie voor grote onrust op de beurs zorgde.

De belangrijkste graadmeter van de beurs in Taipei verloor in twee dagen ruim 13 procent, na een sluiting van twee dagen om een nationale feestdag vorige week. Volgens het ministerie was er een „sterke internationale panieksfeer” die slecht is voor de stabiliteit van de aandelenbeurs.