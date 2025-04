Opvang asielzoekers in Bussum gaat toch niet door

In het Noord-Hollandse Bussum komt toch geen opvang voor ongeveer driehonderd asielzoekers. De locatie had op het terrein van een voormalige groothandel moeten komen en er waren al wat eerste afspraken over gemaakt, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) komt niet tot een huurakkoord met de eigenaar van het terrein. De reden is niet bekend.